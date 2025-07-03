Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,8950 liradan, euro 47,0590 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 39,7830, euronun satış fiyatı ise 46,9340 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 39,8950 liradan, euro 47,0590 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,8930 liradan alınan dolar, 39,8950 liradan satılıyor.
47,0570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0590 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,7830, euronun satış fiyatı ise 46,9340 lira olmuştu.