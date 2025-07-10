Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,0560 liradan, euro 47,1550 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,0540 liradan alınan dolar, 40,0560 liradan satılıyor.

47,1530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,1550 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,0430, euronun satış fiyatı ise 46,9250 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret geriliminden kaynaklı endişeler devam ediyor.

Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarında Fed yetkililerinin Trump'ın ithalat vergilerinden kaynaklanan fiyat şoklarının "geçici veya mütevazı" olması beklendiğinden, bu yıl içinde faiz indirimlerinin uygun olacağını düşündüklerini belirtilmesiyle beraber küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Analistler, toplantı tutanaklarının ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon baskılarının bu yıl faiz indirimlerini olumsuz etkilemeyeceğine dair umutları artırdığını söyledi.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, birkaç yetkilinin ise temmuzda faiz indirimine açık olduğunu ortaya koydu.

Başkan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımında, politika faiz oranının en az 3 puan yüksek olduğunu belirterek, faizlerin düşürülmesi çağrısında bulundu. Makroekonomik verilerin yanı sıra tarifelere ilişkin açıklama ve haber akışı da yakından takip ediliyor.