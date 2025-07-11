Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,1710 liradan, euro 47,0020 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,1690 liradan alınan dolar, 40,1710 liradan satılıyor.

47,0000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0020 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,0700, euronun satış fiyatı ise 46,9640 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA FED'E YÖNELİK GEVŞEME SİNYALLERİ

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler risk iştahını artırdı.

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Trump, yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelere tabi olacağını vurgulayarak, Kanada'dan gelecek herhangi bir misillemenin ilan edilen tarifeye ekleneceğini ifade etti.

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı hisse senetlerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığına, kripto paraların rekor seviyelere yükseldiğine işaret etti.

ABD'nin yüzlerce milyar dolarlık gümrük vergisi aldığını da kaydeden Trump, Fed'e faizleri düşürme çağrısını yineledi. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD'nin kredisini yok ettiğini belirterek, ülkenin devasa bir geri dönüş yaptığını, Fed'in politika faizinin de bunu yansıtması gerektiğini belirtti.

Analistler, tarifelere ilişkin belirsizliklerin korkulan seviyelerde gerçekleşmediğini dile getirerek, bu durumun da risk algısının artmasının önüne geçtiğini söyledi.

Öte yandan tarifelerin ABD'deki enflasyonist etkisinin yılın son çeyreğinde ortaya çıkması beklenirken, Fed yetkililerinin açıklamalarında Bankanın para politikasında atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranıyor.