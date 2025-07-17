Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,2650 liradan, euro 46,9010 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,2630 liradan alınan dolar, 40,2650 liradan satılıyor.

46,8090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,9010 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,2450, euronun satış fiyatı ise 46,6160 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faizleri indirme konusunda baskı yapması Bankanın enflasyonla mücadelede gereken hamleleri yapamayacağına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Bu durum Fed'in bağımsızlığına ilişkin belirsizliklerin de sürmesine neden oluyor. Bu belirsizliklere bir de Trump'ın tarifeleri eklenince enflasyonist baskıların daha da artabileceğine yönelik endişeler tetikleniyor.