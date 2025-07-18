Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar yükselişle 40,3780 liradan, euro 46,9530 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 40,3760 liradan, euro ise 46,9510 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 40,2820, euronun satış fiyatı ise 46,7970 lira olmuştu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelere karşın, ülkede büyük banka ve şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi risk iştahını destekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, haziran ayı konut başlangıçları

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi