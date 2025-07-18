Dolar/TL güne nasıl başladı?
Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 yükselişle 40,2870'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 40,3730'dan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar yükselişle 40,3780 liradan, euro 46,9530 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 40,3760 liradan, euro ise 46,9510 liradan alınıyor.
Dün doların satış fiyatı 40,2820, euronun satış fiyatı ise 46,7970 lira olmuştu.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelere karşın, ülkede büyük banka ve şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi risk iştahını destekliyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 Almanya, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri
15.30 ABD, haziran ayı konut başlangıçları
17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi