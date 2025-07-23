Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4470 liradan, euro 47,4860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,4450 liradan alınan dolar, 40,4470 liradan satılıyor.

47,4840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,4860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,4250, euronun satış fiyatı ise 47,3560 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR İYİMSER İLERLİYOR

Öte yandan ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Dünya genelinde tarife belirsizlikleri varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Japonya ile anlaşması ve diğer bir partneri Çin ile de gelecek hafta uzlaşı temaslarının başlayabileceğine yönelik iyimserlikler piyasalardaki risk algısını azalttı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda Japonya yüzde 15 gümrük vergisi ödeyecek. Söz konusu oranın Trump'ın daha önce duyurduğu yüzde 25'lik tarifeden düşük olması, piyasalarda oluşan pozitif havayı destekledi.