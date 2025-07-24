Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 40,4530 liradan, euro 47,7690 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 40,5430, euronun satış fiyatı ise 47,4780 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 40,4530 liradan, euro 47,7690 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,4510 liradan alınan dolar, 40,4530 liradan satılıyor.
47,7670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,7690 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,5430, euronun satış fiyatı ise 47,4780 lira olmuştu.