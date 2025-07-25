Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5550 liradan, euro 47,6870 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,5530 liradan alınan dolar, 40,5550 liradan satılıyor.

47,6850 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6870 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,4730, euronun satış fiyatı ise 47,7670 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ticaret görüşmelerinde anlaşma sağlanacağına yönelik iyimserliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin artabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya borsalarında ABD yönetiminin tarife konusunda diğer ülkelerle yürüteceği müzakereler ve iyi gelen bilançoların beslediği risk iştahı, Trump-Powell geriliminin şiddetlenebileceği endişeleriyle törpüleniyor.

ABD Başkanı Trump dünkü Fed ziyaretinde Powell'a renovasyon çalışmalarının maliyetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Trump, inşaat maliyetinin aslında 2,5 milyar değil, 3,1 milyar dolar civarında olduğunu ifade ederken, gazetecilerin Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." dedi.

Trump'ın Fed'e ziyareti ve ardından Powell ile ilgili yaptığı açıklamalar ABD Başkanı ile Fed Başkanı arasındaki gerilimin bir çekişmeye dönüşebileceği kaygılarını artırdı.

Analistler, Fed'in üzerindeki siyasi baskıların artabileceğine dair endişelerin devam ettiğini söyledi.