Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 40,5740 liradan, euro 47,0310 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 40,5600, euronun satış fiyatı ise 47,2220 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,5740 liradan, euro 47,0310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,5720 liradan alınan dolar, 40,5740 liradan satılıyor.
47,0290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0310 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,5600, euronun satış fiyatı ise 47,2220 lira olmuştu.