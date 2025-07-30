Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5720 liradan, euro 46,9080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,5700 liradan alınan dolar, 40,5720 liradan satılıyor.

46,9060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,9080 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,5750, euronunsatış fiyatı ise 46,8530 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden alınan olumlu sinyallere karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları, açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve bilançolar öncesi karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD yönetiminin korumacılık kapsamında uyguladığı tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlik ve bu hususta değişkenlik gösteren politikalar piyasalarda baskı unsuru olarak öne çıkıyor.