Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5920 liradan, euro 46,5610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,5900 liradan alınan dolar, 40,5920 liradan satılıyor.

46,5590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,5610 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,5830, euronun satış fiyatı ise 46,6040 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASINDA KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söylemesinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD yönetiminin korumacılık kapsamında uyguladığı tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerden dolayı Fed'in para politikasına ilişkin devam eden belirsizlikler küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed, dünkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etti.