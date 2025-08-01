Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6690 liradan, euro 46,5370 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 40,6670 liradan, euro 46,5350 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 40,5900, euronun satış fiyatı ise 46,4230 lira olmuştu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların risk algısını artmasıyla negatif seyrederken, bugün ülkedeki tarım dışı istihdam verisi ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam verileri ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, temmuz ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.30 ABD, temmuz ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, temmuz ayı ortalama saatlik kazançlar

15.30 ABD, temmuz ayı işsizlik oranı

16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, temmuz ayı ISM imalat sanayi PMI

17.00 ABD, haziran ayı inşaat harcamaları

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi