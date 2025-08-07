Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6830 liradan, euro 47,6150 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,6810 liradan alınan dolar, 40,6830 liradan satılıyor.

47,6130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6150 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,6560, euronun satış fiyatı ise 47,3430 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması, Fed'in faiz indirimlerine yönelik tahminlerin gücünü koruması, şirketlerden gelen olumlu bilançolar ve jeopolitik risklerin bir miktar azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve diğer ülkelere uygulanan gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeler dünya borsalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe bugün itibarıyla girdiğini açıkladı. Trump ayrıca Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

Bunun yanı sıra ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirten Trump'ın, ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklamasının ardından yatırımcıların tedarik zinciri üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeler azaldı.

Fed'in yakın zamanda faiz indirimi yapacağına dair öngörülerin gücünü koruması da küresel piyasalarda risk iştahının devam etmesini sağlıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomiye zarar verebileceğine dair endişelerin hala yüksek olduğuna dikkat çekerken, Fed'in faiz oranlarını düşürme ihtimalinin güçlü olması ve ABD şirketlerinin beklenenden daha güçlü kar açıklamalarının, piyasaların istikrara kavuşmasında etkili olduğunu ifade etti.