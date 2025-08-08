Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7110 liradan, euro 47,4420 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,7090 liradan alınan dolar, 40,7110 liradan satılıyor.

47,4400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,4420 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,6190, euronun satış fiyatı ise 47,4140 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde ABD'nin tarifeler konusunda attığı adımlar piyasalarda oynaklığı artıran temel unsurlar arasında yer alırken, ABD ile Rusya'nın karşı karşıya gelebileceği endişeleri hafta başından bu yana hissedilen olumlu havanın bir miktar azalmasına neden olurken, ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Ateşkes konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tanıdığı sürenin sonunda ne olacağı ile ilgili soruya Trump, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım." yorumunu yapmıştı.

İki liderin görüşme ihtimalinin olduğu haberlerinin ardından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını belirterek, "Taraflar, hazırlıklara başladı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Kremlin Sarayı’nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırlarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin, ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile görüşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.

Analistler, tarifelerin küresel ekonomiye etki derecesine ilişkin belirsizliklerin mevcudiyetini koruduğu bu dönemde, ABD ile Rusya arasındaki tansiyonun yükselme olasılığının yatırımcıların karar almalarını etkileyebileceğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlık alımlarını artırabileceğini kaydetti.