Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar dün yüzde 0,1 artışla 40,7751'den kapanmasının ardından bugün 40,7870 liradan, euro 47,8480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,7850 liradan; euro ise 47,8460 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 40,7460, euronun satış fiyatı ise 47,7300 lira olmuştu.

PİYASALAR ENFLASYON RAPORUNA ODAKLANDI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.949,95 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 12.338,00 puanda işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.050 ve 11.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 2.çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

09.00 İngiltere, haziran ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

12.00 Avro Bölgesi, 2.çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları