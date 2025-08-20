Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 40,9180 liradan, euro 47,6660 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 40,8880, euronun satış fiyatı ise 47,7810 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,9180 liradan, euro 47,6660 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,9160 liradan alınan dolar, 40,9180 liradan satılıyor.
47,6640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6660 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 40,8880, euronun satış fiyatı ise 47,7810 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR FOMC TOPLANTI TUTANAKLARINA ODAKLANDI
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonu eğilimiyle karışık seyrederken, gözler bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.
Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etki derecesine ilişkin belirsizlikler sürerken, piyasaların odağının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yürütülen barış sürecine ilişkin iyimserliklerden perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ile cuma günü Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmaya kaydığı görüldü.
Yatırımcıların temkinli hareket etme isteği ve kar alma güdülerinin devreye girmesiyle ABD'de endeksler dün teknoloji öncülüğünde gerilerken, ABD endekslerindeki satıcılı seyir yeni işlem gününde Asya tarafına taşındı.
Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarının ardından azalmasının tahmin edildiğini kaydetti.
Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 84'e gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunurken, söz konusu tutanaklarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.