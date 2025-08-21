Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 40,9280 liradan, euro 47,7990 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 40,9260, euronun satış fiyatı ise 47,7500 lira olmuştu.
Kaynak: AA
