Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0130 liradan, euro 47,5590 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,0110 liradan alınan dolar, 41,0130 liradan satılıyor.

47,5570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,5590 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,9390, euronun satış fiyatı ise 47,6880 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi karışık seyrediyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi ve ticarete yansımaları izlenmeye devam ederken, gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlara çevrildi.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı sözlü yönlendirmelerde bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin net mesajlar vermesini beklerken, açıklamalardan alınacak sinyallerin Fed'in projeksiyonlarına dair daha fazla ipucu sunacağı düşünülüyor.

Sempozyumda ayrıca başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda olmak üzere önemli merkez bankalarının başkan ve yetkilileri de açıklamalarda bulunacak.

Analistler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dair belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, piyasalara etki derecesi yüksek merkez bankacıların yapacağı açıklamaların öneminin arttığını söyledi.

Powell'ın konuşması öncesi diğer Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar da takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack yarın bir para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Austan Goolsbee, ekonomiden gelen verilerin çelişkili sinyaller verdiğini söyledi. Goolsbee, enflasyon verilerinin beklentiler açısından "pek iyi" olmadığını ifade ederken, Fed'in hala yeni verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu vurguladı.

Powell'ın konuşması öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 75'e gerilediğini gösterirken, yıl sonuna kadar toplamda iki indirim beklentisi korunuyor.