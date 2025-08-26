Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0110 liradan, euro 47,7790 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,0090 liradan alınan dolar, 41,0110 liradan satılıyor.

47,7770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,7790 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,9950, euronun satış fiyatı ise 47,9990 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Fed'in parasal gevşeme patikası ve tarifelerin etkilerine yönelik belirsizlikler temel ekonomik gündem olmayı sürdürürken, Trump'ın yeni tarife tehditleri ve Cook'a yönelik kararı risk algısının tekrardan yükselmesinde etkili oldu.

Trump, dün, sosyal medya hesabından, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, Cook için, Fed'in yönetim kurulu üyeliği görevinden alındığını ifade etti.

Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne süren Trump, Cook'un iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını aktardı.

Analistler, söz konusu kararın Fed'in bağımsızlığına yönelik endişelerini desteklediğini kaydederek, gelişmenin yatırımcılar tarafından bir süredir hükümet ve Banka arasında devam eden politika anlaşmazlığına ilişkin hükümetin Bankaya ilk müdahalesi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.