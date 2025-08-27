Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0430 liradan, euro 47,7330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,0410 liradan alınan dolar, 41,0430 liradan satılıyor.

47,7310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,7330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,0240, euronun satış fiyatı ise 47,8290 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER NVİDİA'NIN BİLANÇOSUNA ÇEVRİLDİ

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlarına odaklandı.

Dünya genelinde tarife ve jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizlik sürerken, ikinci çeyrek şirket bilançolarında söz konusu risklerin ekonomiye etkilerine ilişkin sinyaller aranmaya devam ediliyor.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bilanço öncesinde Asya tarafında teknoloji hisselerindeki değer kazancı öne çıkıyor. Açıklanacak finansal sonuçlar aynı zamanda teknoloji sektörü için bir gösterge niteliği taşırken, çip üreticisinin bilançosunu paylaşmasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.