Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,0530 liradan, euro 47,9280 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 41,0400, euronun satış fiyatı ise 47,6400 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 41,0530 liradan, euro 47,9280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,0510 liradan alınan dolar, 41,0530 liradan satılıyor.
47,9260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,9280 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,0400, euronun satış fiyatı ise 47,6400 lira olmuştu.