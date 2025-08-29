Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1480 liradan, euro 48,0160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 41,1460 liradan, euro ise 48,0140 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 41,0330, euronun satış fiyatı ise 48,0180 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'nin büyüme verisinin ekonominin güçlü kaldığına işaret etmesi risk iştahını artırırken, ülkede bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Fransa ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Bölge piyasalarında çip devi Nvidia'nın finansal sonuçlarının etkileri hissedilirken, gözler bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler ve Çin yönetiminin yerel çip üretimini teşvik etme çabalarını artıracağına yönelik haber akışı bölge piyasalarının yönü üzerinde etkili oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, temmuz ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

15.00 Almanya, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD, temmuz ayı çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi