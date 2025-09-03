Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1690 liradan, euro 47,9150 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,1670 liradan alınan dolar, 41,1690 liradan satılıyor.

47,9130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,9150 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,1550, euronunsatış fiyatı ise 48,0290 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ile dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiler üzerindeki etkilerine ilişkin soru işaretleri artıyor. Ülkede, Federal Temyiz Mahkemesi'nin ABD yönetiminin uyguladığı küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmasıyla artan kaygılar, dün Başkan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından körüklendi.

Trump, tarifeler konusunda Yüksek Mahkemeye başvurmayı düşündüklerini belirtti. Mahkemeden hızlandırılmış karar talep edeceklerini bildiren​​​​​​ Trump, "Bugün borsa bu nedenle düşüşte çünkü piyasa tarifeleri istiyor." dedi.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna hükmetmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük vergilerinden sağladığı geliri geri ödemek zorunda kalabileceğine dikkati çekerek, bu durumun ülkede bütçe açığının artabileceğine ilişkin kaygı seviyesini yükselttiğine işaret etti.

ABD ekonomisinde mali endişelerin öne çıkmasına neden olan bu gelişmeler, küresel düzeyde süregelen siyasi belirsizlikler ve enflasyon kaygılarıyla birleşerek, tahvillerde satış baskısını güçlendirdi.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'a yükselirken, Japonya 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,63'e çıktı. Tahvil getirilerindeki artış Avro Bölgesi'nde de izlenirken, siyasi belirsizliklerin mevcudiyetini koruduğu Fransa'da 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,58'e, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 4,69'a yükseldi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, enflasyonun hızlanacağına ilişkin endişelerin gölgesinde Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin öngörüler de yatırımcı kararlarında etkili oluyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra yatırımcılar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisini beklerken, bugün dünya genelindeki yoğun veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD'de bugün yayımlanacak Fed'in Bej Kitap raporunun ülke ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin daha fazla bilgi sağlaması tahmin ediliyor.