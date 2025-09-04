Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1690 liradan, euro 48,1010 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,1670 liradan alınan dolar, 41,1690 liradan satılıyor.

48,0990 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,1010 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,1650, euronun satış fiyatı ise 48,0390 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yakından takip ediliyor. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ile yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu hafta ABD'de takip edilen istihdam verilerinden ilk olan JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerin iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret ettiğini, bu durumun da faiz indirim beklentilerini desteklediğini ifade etti.

Söz konusu veri akışı sonrası para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın ekim ayında da faiz indirimine gidebileceği beklentileri güç kazandı.

Dün, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımlayan Fed, ülkede ekonomik faaliyetin "çok az değiştiğini" veya "hiç değişmediğini" bildirdi.

Analistler, Fed'in Bej kitap raporundan alınan sinyallerin istihdam kaynaklı riskler yerine enflasyon kaynaklı risklere daha çok atıf yapıldığını belirterek, gelecek dönemde tarifeler kaynaklı fiyat artışlarına yönelik endişelerin Fed'in gevşeme sürecine yönelik en temel belirsizlik kaynağı olduğunu söyledi.