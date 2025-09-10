Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2810 liradan, euro 48,3630 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,2790 liradan alınan dolar, 41,2810 liradan satılıyor.

48,3610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,3630 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2720, euronun satış fiyatı ise 48,5630 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalar, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor.

ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonla mücadele süreci üzerindeki etkileri varlığını korurken, açıklanan istihdam verilerinin kötü gelmesiyle ülke ekonomisine ilişkin artan endişeler devam ediyor.

İş gücü piyasasının Fed'in faiz indirimine gitmesine yetecek kadar soğumuş olması ve resesyona yol açabilecek kadar kötü seviyelerde olmaması küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

ABD Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), istihdam istatistiklerine ilişkin öncü revizyon verilerini yayımladı. Ülkede tarım dışı istihdam, marta kadarki 12 aylık dönemde, ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşti.

ABD'de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklanacak.

Analistler iki verinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ve Fed'in yol haritası konusunda daha fazla ip ucu sunacağını söyledi.