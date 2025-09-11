Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2810 liradan, euro 48,3750 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,2790 liradan alınan dolar, 41,2810 liradan satılıyor.

48,3730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,3750 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2850, euronun satış fiyatı ise 48,4330 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ENFLASYON VE FAİZ KARARLARINDA

Öte yandan küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları piyasaların odağında olacak.

ABD'de, dün, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede, üretici fiyatları nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydetti.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesinin ardından ÜFE verilerinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimine ilişkin öngörüleri güçlendirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, veri sonrası Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti.