Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2890 liradan, euro 48,9930 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,2870 liradan alınan dolar, 41,2890 liradan satılıyor.

48,9910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9930 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2710, euronun satış fiyatı ise 48,8400 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi karışık seyrediyor.

Dünya genelinde gözler bir kez daha Fed'in alacağı kararlara çevrildi. Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutmasına karşın, bankanın politika faizini düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bununla birlikte Fed'in ekim ve aralık aylarındaki adımlarına ilişkin faiz indirimi olasılığı da yüksek kalmayı sürdürüyor. Politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller büyük önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken, bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Analistler, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin geleceğe yönelik faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğinden alınacak mesajın da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtirken, üyeler arasındaki görüş farklılıklarının gelecek döneme ilişkin beklentilerin şekillenmesinde rol oynayabileceğini kaydetti.