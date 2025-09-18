Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3230 liradan, euro 48,8330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,3210 liradan alınan dolar, 41,3230 liradan satılıyor.

48,8310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2840, euronun satış fiyatı ise 48,9650 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARI SONRASINDA KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdama ilişkin risklerin varlığına işaret etmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde tarifelerin ekonomiler üzerinde oluşturduğu endişeler, merkez bankalarının politika alanlarında daraltıcı etki yapıyor. ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikalar, ABD başta olmak üzere ülkelerin enflasyon hedeflerini tutturmalarını zorlaştırırken, istihdam konusunda da soru işaretlerini belirginleştiriyor.

Dün, Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed Başkanı Powell'ın enflasyon ve istihdam üzerindeki risklerin sürdüğüne dikkati çekmesi ise piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi.