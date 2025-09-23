Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,4450 liradan, euro 48,9380 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 41,3790, euronun satış fiyatı ise 48,7590 lira olmuştu.
Kaynak: AA
