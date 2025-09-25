Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4720 liradan, euro 48,8190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,4700 liradan alınan dolar, 41,4720 liradan satılıyor.

48,8170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8190 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,4590, euronun satış fiyatı ise 48,6930 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD BÜYÜME VERİLERİNE ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı.

ABD'nin gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler politika yapıcıların işini zorlaştırıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere bazı Fed üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen karışık açıklamalar küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee gelecek toplantılarda daha fazla faiz indirimini destekleme konusunda isteksiz olabileceğini söyledi.

San Francisco Merkez Bankası Başkanı Mary Daly ise Fed'in politika faizini düşürme kararını tamamen desteklediğini belirterek, bundan sonraki dönemde daha fazla indirim öngördüğünü kaydetti.

Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin endişeler küresel piyasalardaki satış baskısını artırdı.

Bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verileri piyasaların odağında bulunurken, bu verinin beklenenden zayıf gelmesinin politika yapıcılara faiz indirimleri konusunda alan sağlayabileceği tahmin ediliyor.