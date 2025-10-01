Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5880 liradan, euro 48,9210 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,5860 liradan alınan dolar, 41,5880 liradan satılıyor.

48,9190 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9210 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,5820, euronun satış fiyatı ise 48,8130 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD’DE HÜKÜMETİN KAPANMASI SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir öne çıkarken, Asya'da Çin ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olması nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların olası etkilerine yönelik endişeler sürerken, ülkede federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, Aralık 2018'de başlayıp Ocak 2019'da biten 35 günlük kapanmadan bu yana ilk kez böyle bir durumun yaşanmasına yol açtı.

Senatörler, hükümete finansman sağlanmasını ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri düzenlemesini içeren Demokratların desteklediği tasarıyı reddederken, Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarı da yeniden oylamaya sunulsa da gerekli oy sayısına ulaşamadı.

ABD Temsilciler Meclisi, 19 Eylül'de federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını onaylamıştı ancak senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya onay vermemişti.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddetmişti. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen geçici bütçe tasarısında ısrarcı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını, bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etmişti. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin kapanması halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmininde bulunmuştu.

BEYAZ SARAY'DAN KURUMLARA TALİMAT

Beyaz Saray, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma ihtimaline karşı kurumlara planlarını uygulamaları talimatı vermişti.

Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russel Vought tarafından kurumlara gönderilen yazıda, ABD Temsilciler Meclisinin 19 Eylül'de hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlayacak "temiz" bir geçici bütçeyi kabul ettiği ancak Demokrat senatörlerin 1 trilyon dolarlık yeni harcama taleplerini içeren "çılgın politika talepleri" nedeniyle tasarının Senato'dan geçmesini engellediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin geçici bütçe tasarısını desteklediği belirtilen yazıda, "Ancak, Demokratların bu temiz geçici bütçeyi bu gece saat 23.59'a kadar geçirmeyi engelleyeceği ve hükümetin kapanmasına neden olacağı artık netleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, etkilenen kurumların düzenli bir kapanma için planlarını uygulamaları gerektiği belirtilerek, kapanmanın süresini öngörmenin zor olduğuna işaret edildi.

Analistler, federal hükümetin kapanmasının ardından bazı kritik ekonomik verilerin açıklanamayacak olmasının, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırmasının beklendiğini ifade etti.

Özellikle veri takviminde cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin gecikme ihtimalinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Federal hükümetin kapalı kalma süresinin uzaması durumunda ABD'nin ekonomik büyümesinin olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor.