Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5980 liradan, euro 48,9340 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,5960 liradan alınan dolar, 41,5980 liradan satılıyor.

48,9320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9340 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,5840, euronun satış fiyatı ise 48,9020 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini beslemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserliklerle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de parasal gevşemenin yol haritasına yönelik devam eden belirsizlikler dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin ardından azaldı. Söz konusu verinin istihdamda beklentilerin üzerinde soğumaya işaret etmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerini güçlendirdi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişilik azaldı. Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ifade etti.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

ABD'DE HÜKÜMETİN KAPALI OLMASI VERİ AKIŞINI ETKİLEYEBİLİR

ABD'de Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

Federal hükümetin kapanmasından dolayı yatırımcılar kamu kurum ve kuruluşlarından açıklanan veriler yerine özel kurumların açıkladığı makroekonomik verilere odaklanıyor. Yarın açıklanması planlanan ve içinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gibi önemli verilerin bulunduğu istihdam raporu verisinin bu hafta yayınlanması beklenmiyor.

Hükümetin kapanması dolayısıyla bazı kilit ekonomik verilerin yayımlanmasının aksamasının Fed kararları için belirsizlik yaratabileceğini belirten analistler, ancak Fed'in faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentilerin sürdüğünü söyledi.

Piyasalar tarafında ise ABD'de hükümetin kapanmasının etkileri merak ediliyor. Dün açıklama yapan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de federal hükümetin kapanmasının, ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede bir etkisi olmayacağını, ancak uzun süredir devam eden politika üretimindeki zayıflıkları gösterdiğini bildirdi.

Analistler, borsanın daha önceki hükümet kapanmalarını genellikle sorunsuz bir şekilde atlattığını belirterek, ancak bu seferki kapanmanın yavaşlayan iş gücü piyasası ve enflasyon riskleri gibi bir dizi ekonomik faktör nedeniyle daha riskli olabileceğini anlattı.