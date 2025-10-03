Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,6830 liradan, euro 48,8780 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,6810 liradan alınan dolar, 41,6830 liradan satılıyor.

48,8760 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8780 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,6080, euronun satış fiyatı ise 48,8530 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ve atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranmaya devam ediliyor. Bir süredir piyasaların odağında bulunan ve bugün açıklanması beklenen tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gibi verilerin de bulunduğu istihdam raporunun hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün açıklanmayacağı öngörülüyor.