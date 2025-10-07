Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,7030 liradan, euro 48,8030 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 41,6940, euronun satış fiyatı ise 48,8120 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 41,7010 liradan alınan dolar, 41,7030 liradan satılıyor.
48,8010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8030 lira oldu.
