Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar dolar 41,7110 liradan, euro 48,4870 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 41,6860, euronun satış fiyatı ise 48,6560 lira olmuştu.
Kaynak: AA
