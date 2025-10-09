Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,7210 liradan, euro 48,7100 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,7190 liradan alınan dolar, 41,7210 liradan satılıyor.

48,7080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,7100 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,7130 , euronun satış fiyatı ise 48,5520 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD'de bütçe görüşmelerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Senatoda dün yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın geçici bütçe tasarıları daha önce yapılan beş oylamada olduğu gibi Senatodan geçemedi.

Ülkede federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam etmesi, başta istihdam verileri gibi Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları değiştirebilecek verilerin açıklanmasını ertelerken, istihdam piyasasında yavaşlamanın arttığına yönelik öngörüler Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlü kalmasında etkili oluyor.

Para piyasalarında Fed'in 29 Ekim'de 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın aralık ayındaki toplantıda da yüzde 78 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, bugün, Washington'da Community Bank Konferansı'nda önceden kaydedilmiş video aracılığıyla yapacağı açıklamalar da piyasaların odağında bulunuyor.