Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,8340 liradan, euro 48,6430 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 41,8300, euronun satış fiyatı ise 48,4540 lira olmuştu.
Serbest piyasada 41,8320 liradan alınan dolar, 41,8340 liradan satılıyor.
48,6410 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,6430 lira oldu.
