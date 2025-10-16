Giriş / Abone Ol
Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,8420 liradan, euro 48,9120 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 41,8400, euronun satış fiyatı ise 48,6720 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 16.10.2025 07:18
  • Giriş: 16.10.2025 07:18
  • Güncelleme: 16.10.2025 09:01
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8420 liradan, euro 48,9120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,8400 liradan alınan dolar, 41,8420 liradan satılıyor.

48,9100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9120 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,8400, euronun satış fiyatı ise 48,6720 lira olmuştu.

