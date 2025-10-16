Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,8420 liradan, euro 48,9120 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 41,8400, euronun satış fiyatı ise 48,6720 lira olmuştu.
Kaynak: AA
