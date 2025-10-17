Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,9470 liradan, euro 49,2290 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 41,8530, euronun satış fiyatı ise 48,9020 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9470 liradan, euro 49,2290 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,9450 liradan alınan dolar, 41,9470 liradan satılıyor.
49,2270 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,2290 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,8530, euronun satış fiyatı ise 48,9020 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR
Öte yandan küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izliyor.
ABD'de hükümetin bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle kapalı kalması 17. gününe girerken, ülkenin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması, bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygıları artırdı.