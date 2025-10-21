Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9510 liradan, euro 48,8180 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,9490 liradan alınan dolar, 41,9510 liradan satılıyor.

48,8160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8180 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,9580, euronun satış fiyatı ise 48,8750 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla pozitif seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Geçen haftalarda piyasalar üzerindeki risk algısının artmasına neden olan iki ülke arasındaki ticaret gerginliğinde gözler ABD ile Çin'in Güney Kore'de yapmayı planladığı görüşmelere çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet, 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, dün verdiği röportajda, bu durumun hafta içinde sona ermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Hassett, bu hafta bir anlaşma sağlanmaması halinde Beyaz Saray'ın, 20'nci gününe giren hükümetin kapalı kalma durumuna son vermek için daha güçlü adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki işbirliği anlaşmasına imza attı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekimde faiz indirimine kesin gözüyle bakılması ve şirketlerin açıkladığı güçlü finansal sonuçlar da küresel piyasalarda risk iştahının armasına yardımcı olmaya devam ediyor.

Dün 4 bin 381,55 dolarla rekor seviyeyi göre altının onsu dünkü kapanışın 0,2 altında 4 bin 335 dolardan işlem görüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,98, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,7 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı yatay seyirle 60,8 dolarda seyrediyor.