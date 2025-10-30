Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9540 liradan, avro 48,9030 liradan güne başladı. Salı günü doların satış fiyatı 41,9180, avronun satış fiyatı ise 48,8510 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9540 liradan, euro 48,9030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,9520 liradan alınan dolar, 41,9540 liradan satılıyor.
48,9010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9030 lira oldu.
Salı günü doların satış fiyatı 41,9180, euronun satış fiyatı ise 48,8510 lira olmuştu.