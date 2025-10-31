Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,0210 liradan, euro 48,6390 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 41,9830, euronun satış fiyatı ise 48,7200 lira olmuştu.
Kaynak: AA
