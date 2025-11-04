Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,0690 liradan, euro 48,4730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,0670 liradan alınan dolar, 42,0690 liradan satılıyor.

48,4710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,4730 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,0460, euronun satış fiyatı ise 48,4420 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalar, ABD ekonomisine yönelik endişeler ile ABD ve Çin ticaret ilişkilerindeki risklerin sürmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasına karşın, iki ülke arasındaki gerilimin tekrar artabileceğine dair endişeler devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen mesajlar da piyasalardaki belirsizliklerin artmasına neden oluyor.