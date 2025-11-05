Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,0870 liradan, euro 48,4050 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,0850 liradan alınan dolar, 42,0870 liradan satılıyor.

48,4030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,4050 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,0880, euronun satış fiyatı ise 48,4040 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketleri hisselerinin aşırı değerlendiği ve yakın dönemde bir düzeltme yaşayabileceğine yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel pay piyasalarında yatırımcı odağının, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarında çözüme ulaşılacağına dair iyimserliklerden, teknoloji hisselerinde yaşanabilecek bir düzeltmenin genele yayılabileceği endişelerine doğru kaydığı görüldü.

ABD'de Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticilerinin, piyasalarda düzeltme olabileceği uyarısı yatırımcıların risk iştahını törpüledi.

Öte yandan, ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecinin sonuçlanamaması, ekonomik veri akışında gecikmelere neden olmayı sürdürüyor. Özellikle, bu haftanın veri takviminde yer alan tarım dışı istihdam verisinin yüksek ihtimalle açıklanmayacak olması yatırımcıların ülke ekonomisinin gidişatına yönelik bilgi edinmesini kısıtlarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) adımlarına yönelik beklentilerin şekillenmesini de zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yayımlanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin, ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin önemli göstergeler sunması nedeniyle yatırımcıların odağındaki başlıca gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin Fed'in atacağı adımlara yönelik ipuçları sağlayabileceğini kaydetti.