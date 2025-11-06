Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,1030 liradan, euro 48,4610 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,0910, euronun satış fiyatı ise 48,3360 lira olmuştu.
Serbest piyasada 42,1010 liradan alınan dolar, 42,1030 liradan satılıyor.
48,4590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,4610 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,0910, euronun satış fiyatı ise 48,3360 lira olmuştu.