Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,2390 liradan, euro 48,9480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,2370 liradan alınan dolar, 42,2390 liradan satılıyor.

48,9460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9480 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,2290, euronun satış fiyatı ise 49,0420 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ İYİMSERLİKLE İLERLİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin açılmasına yönelik sürecin hız kazanması ile zayıf gelen istihdam verileri sonrası, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerin yükselmesi risk iştahını beslerken, teknoloji hisselerindeki kayıplar yatırımcıları temkinli iyimserlik tarafında tutuyor.

ABD'de bütçe yetersizliğinden dolayı kapanan hükümetin yeniden açılmasına adım adım yaklaşılıyor. Senato'da kabul edilen geçici bütçe tasarısı için gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinin de tasarıya olumlu oy vereceğini düşündüğünü belirtti.

Analistler, bu gelişmelerle ABD'de hükümetin açılmasına dair beklentilerin arttığına işaret ederek, diğer yandan hükümetin yeniden faaliyete geçmesiyle yayımlanacak resmi verilerin ekonomik görünüm hakkında daha net bir tablo sunacağına dikkati çekti.

Öte yandan ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü'nün, 25 Ekim'de sona eren dört haftalık döneme ilişkin öncü verileri ülkede iş gücü piyasasının zayıfladığına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Buna göre ABD'de özel sektör istihdamının, söz konusu dönemde ortalama 11 bin 250 kişi azaldığı tahmin edildi.

Söz konusu veri sonrasında Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin yeniden yükselmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Fed'e ilişkin faiz indirimi öngörüleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen ayki toplantı sonrasında yaptığı ve güvercin tondan uzak olarak değerlendirilen sözle yönlendirmelerinin ardından zayıflamıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 60'a inen faiz indirimi ihtimalleri yüzde 70'e yaklaştı. Piyasalarda 2026 yılına yönelik beklentilerde ise yeniden 3 faiz indirimi öngörüsü öne çıkmaya başladı.