Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,2490 liradan, euro 49,0800 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,2330, euronun satış fiyatı ise 48,9140 lira olmuştu.
Kaynak: AA
