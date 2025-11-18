Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 2,3440 liradan, euro 49,1560 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,3190, euronun satış fiyatı ise 49,0900 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 42,3440 liradan, euro 49,1560 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,3420 liradan alınan dolar, 42,3440 liradan satılıyor.
49,1540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,1560 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,3190, euronun satış fiyatı ise 49,0900 lira olmuştu.