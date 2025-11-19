Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,3570 liradan, euro 49,1250 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,3550 liradan alınan dolar, 42,3570 liradan satılıyor.

49,1230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,1250 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,3400, euronun satış fiyatı ise 49,1410 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN TOPLANTI TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin oluşturduğu satış baskısı sürerken, bugün açıklanacak Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Nvidia'nın beklenen finansal sonuçları yatırımcı kararlarını yönlendirecek.

ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanması geride kalırken, bunun olası etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını koruyor. Bilindiği üzere, hükümetin kapalı olması nedeniyle kritik ekonomik verilere erişimin kısıtlanması, Fed ekseninde gelecek dönemde uygulanacak politikalara ilişkin beklentilerin şekillenmesini zorlaştırmıştı.

Analistler, bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, faiz indirimi beklentilerinin seyri açısından kritik önem taşıdığını ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında politika faizini indirmesi ihtimallerinin yüzde 50'nin altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün açıklanacak tutanaklarda gelecek dönem politikalara ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesi beklenirken, güvercin tondan uzak dilin korunması ve en temkinli politikaya işaret edileceği öngörülüyor.

Bu dönemde Fed yetkililerinin para politikasına dair karışık mesajlar vermesi, yatırımcıların temkinli tarafta kalmasına yol açarken, bu durum, ABD ekonomisine dair daha fazla bilgi almak amacıyla alternatif göstergelere ve şirket bilançolarına yönelimi kuvvetlendirdi.