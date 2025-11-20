Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,3650 liradan, euro 48,9290 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,3570, euronun satış fiyatı ise 49,0550 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 42,3630 liradan alınan dolar, 42,3650 liradan satılıyor.
48,9270 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9290 lira oldu.
